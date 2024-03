Savona, conto alla rovescia per il TPL DAY e l’arrivo dei nuovi bus elettrici

Savona. Sabato 9 marzo 2024, dalle ore 10.00, in piazza Mameli a Savona, arriva il TPL DAY ELECTRIC R-EVOLUTION, una giornata di festa organizzata dall’azienda di trasporto savonese per la presentazione dei 14 nuovi bus elettrici, con il coinvolgimento delle scuole, delle istituzioni locali, delle autorità civili, militari e religiose del nostro territorio.

Innovazione, tecnologia e sostenibilità ambientale: TPL Linea Vi invita a festeggiare una vera e propria rivoluzione green nel settore del trasporto pubblico locale, nel segno della mobilità sostenibile: zero fumi, zero impatto, cento per cento eco-comfort!

