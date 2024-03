Sicurezza sul lavoro: in Asl2 in arrivo 18 nuovi tecnici della prevenzione. Cgil: “Buona notizia, ma ne servono almeno altri 22”

Savona. “In questi giorni è arriva la notizia che in Asl2 saranno assunti 18 nuovi tecnici della prevenzione. Camera del Lavoro e Funzione Pubblica Cgil accolgono con soddisfazione questa notizia ma invitano a non abbassare la guardia su salute e sicurezza sul lavoro”. Lo dicono, in una nota, le segreterie di Cgil Liguria e Cgil Savona.

“L’arrivo di 18 nuovi tecnici della prevenzione è senz’altro una buona notizia ma, secondo le nostre stime, per arrivare ad un organico sufficiente ne mancherebbero ancora 22 – aggiungono dal sindacato – Ricordiamo che gli infortuni sul lavoro sono purtroppo una costante e come spesso non se ne valutano le implicazioni personali, sociali ed economiche considerando quello che ciò comporta in termini di conseguenze per chi ne è vittima”.

