Adolescente con danno cerebrale, la mamma di Ivan: “Ho capito di non essere sola. Non trovo parole per ringraziare tutti voi”

Albissola Marina. “Ho capito di non essere sola”. Monica sta per recarsi in ospedale, da Ivan, suo figlio. Ci contatta. Poche parole, ma quelle che servono e lasciano il segno.

Un ragazzo di soli 17 anni colpito all’improvviso da un danno cerebrale la aspetta, come ogni giorno. Una madre che ha chiesto aiuto perché questo liceale che frequenta lo Scientifico di Savona possa presto andare in Austria dove una struttura specializzata possa curarlo. Una raccolta fondi che sfiora i 50mila euro, ad ora, perché un’onda di solidarietà si è mossa in maniera strabiliante. “Non trovo parole per ringraziare tutti voi – dice Monica a IVG.it – Vi volevo ringraziare di cuore per il grandissimo risultato raggiunto in pochi giorni dalla pubblicazione della raccolta fondi, da chi ha donato a chi ha condiviso”.

