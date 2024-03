“Andrea Demattei soccorso in ritardo e con manovre sbagliate”: 11 indagati per la morte del giovane canoista, 9 sono vigili del fuoco

Genova. Sono undici gli indagati per la morte del giovane Andrea Demattei, il 14enne rimasto incastrato con la canoa sotto un ponte del fiume Entella a Chiavari mentre si allenava insieme ad altri tre compagni e deceduto quattro giorni dopo per le conseguenze dell’ ipotermia all’ospedale Gaslini di Genova. A oltre un anno dalla tragedia il sostituto procuratore Francesco Cardona ha chiuso le indagini.

Fra gli accusati di omicidio colposo, che hanno ricevuto l’avviso conclusione delle indagini preliminari, ci sono i due istruttori che erano con Andrea quel gelido pomeriggio di gennaio e decisero di far risalire agli allievi della Shock Waves Sport di Sestri levante la foce del fiume Entella, nonostante la forte corrente e la presenza di un grosso tronco sotto una delle campate. Uno degli istruttori aveva anche mostrato al 14enne come manovrare in sicurezza per evitare il tronco, ma il giovanissimo canoista ha probabilmente compiuto un errore ed è rimasto incastrato. Uno di loro è rimasto oltre mezz’ora accanto al ragazzo per evitare che finisse sott’acqua.

