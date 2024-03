APM Terminals Maersk e Casco Vado, Cgil e Filt Savona: “No a deroghe su stabilizzazione lavoratori precari”

Provincia. “Nel corso della riunione tenuta presso l’Unione Industriali, la delegazione aziendale ha chiesto alle categorie sindacali dei trasporti un accordo che consenta di derogare i limiti di legge per le assunzioni a tempo determinato, richiesta che coinvolge 20 operai, di cui i primi 9 con contratto in scadenza il prossimo 27 marzo; un preavviso troppo breve, quasi scorretto, mirato a una forzatura fatta sui timori dei lavoratori”. Lo fa sapere, in una nota, il sindacato Cgil e Filt Savona.

Spiegano: “L’azienda ha aggiunto che, in assenza dell’accordo, sarebbe costretta ad interrompere il rapporto di lavoro, sebbene lo stesso si sia costituito a fronte di Protocolli Sindacali e impegni istituzionali e con il supporto di specifici corsi formativi parte dei quali sviluppati attraverso risorse pubbliche. Le motivazioni alla base di questa richiesta sarebbero da ricercarsi nell’instabilità in corso nel Mar Rosso che ha modificato le rotte marittime delle navi e ridotto parzialmente i volumi di traffico nei terminal portuali del Mediterraneo. La Cgil manifesta le proprie preoccupazioni per tale situazione anche in virtù del fatto che l’azienda di recente ha confermato i piani di sviluppo aziendale, gli investimenti per l’ammodernamento dei magazzini del Reefer Terminal e gli interessamenti rivolti al costruendo terminal ferroviario portuale di Vado Ligure”.

