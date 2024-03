Arte Genova mette all’asta 11 immobili: ci sono ex ospedali, ville con giardino e terreni

Genova. Due ex ospedali, una ex Rsa, ville con parchi e giardini, un negozio, terreni e anche una stazione di rifornimento. Arte Genova mette all’asta 11 unità immobiliari senza vincolo di destinazione all’edilizia residenziale sociale, un tempo proprietà delle Asl o della Regione Liguria, alcune derivanti ancora dall’operazione voluta dalla giunta Burlando per risanare le casse della sanità ligure. I beni in vendita sono a Genova ma anche ad Arenzano, La Spezia, Levanto, Masone, Recco, Ronco Scrivia e Varazze.

Gli importi a base d’asta vanno dai 1,99 milioni di euro per l’ex centro Alzheimer di Varazze ai 15mila euro di un terreno in località Levaggiorosso a Levanto. L’ex ospedale di Villa Ansaldo a Recco, in vendita dai 298mila euro in su, è vincolato all’uso residenziale ed è soggetto a diritto di prelazione in quanto di interesse storico-archeologico. Sottoposta al diritto di prelazione da parte dell’attuale locatario anche la stazione di rifornimento di via Pegli. Tra gli immobili all’asta ci sono anche l’ex ospedale Maria Teresa di Arenzano a partire da 1,35 milioni di euro e due ville a Masone (via Podestà, base 353mila) e Cornigliano (viale Casanova, si parte da 310mila).

» leggi tutto su www.genova24.it