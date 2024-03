Calcio/ Sestri – Gubbio 3-1: Forte, Pane e Sandri lanciano i Corsari

Il Sestri fa un altro passo verso la salvezza grazie alla vittoria 3-1 contro il Gubbio maturata al Piola: Forte, Pane e Sandri gli autori dei gol dei Corsari intervallati dall’autorete di Oliana nel primo tempo.

Dopo la prima azione del Gubbio con Di Massimo che impegna Anacoura, sale in cattedra Vettorel bravo due volte su Clemenza e una su Gala. Il portiere umbro capitola al 18’ quando Forte controlla il pallone e con un controllo a giro segna l’1-0 e la 12esima rete in stagione. Al 30’ la formazione allenata da Barilari è sfortunata: grande azione di Udoh, intervento scomposto di Oliana ed è 1-1. Nel recupero è ancora Forte a cercare la doppietta ma prima la palla termina fuori e poi Vettorel co un bell’intervento manda in corner.

