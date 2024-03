Inaugurato questa mattina il rinnovato parco giochi di Via del Pilota a Fiumaretta. Gli interventi hanno riguardato la sostituzione di tutti i giochi, con l’inserimento di nuovi giochi inclusivi, oltre a scivoli, altalene inclusive, cavalcabili inclusivi e gioco della campana, e ancora sostituzione del pavimento antiurto e rifacimento del manto erboso.

Il Circolo Barcaioli di Fiumaretta ha smontato una parte di struttura del “Bigo” ed ha contribuito economicamente all’acquisto di due nuovi lampioni che saranno installati nelle prossime settimane.

“La cerimonia di inaugurazione – osserva una nota di Palazzo civico – è stata l’occasione per festeggiare insieme a tutti i bambini delle scuole del paese, la scuola dell’infanzia di Fiumaretta, la sezione primavera e anche i piccoli ospiti del nido comunale. I bimbi hanno tagliato il nastro e per primi hanno potuto sperimentare i nuovi giochi in una bella giornata di sole”.

L’articolo Fiumaretta, inaugurato il rinnovato parco giochi di Via del Pilota proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com