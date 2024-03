Lavori in un condominio davanti alla scuola Massone a Varazze, genitori allarmati: “Saranno rimosse lastre contenenti amianto”

Varazze. Lavori di manutenzione straordinaria in un condominio davanti alla scuola primaria “G. Massone” di via Recagno preoccupano i genitori, che si sono rivolti a IVG.it.

“Opere volte a sostituire il manto di copertura del caseggiato, ora in lastre di fibrocemento contenenti amianto – spiegano così ciò che hanno letto attraverso una comunicazione sul portale della scuola – Alla luce di tali circostanze il dirigente, nella citata circolare, invita i docenti e il personale Ata a non aprire porte e finestre delle facciate confinanti con il condominio antistante il plesso vietando, altresì, in via precauzionale l’uso del cortile di via Recagno nelle fasce orarie 8.45-12.15 e 14.30-16.15 a partire da lunedì 25 marzo, fino alla data di fine cantiere , presumibilmente l’11 marzo”.

