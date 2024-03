L’idea di Spediporto: una fondazione pubblico-privata per la Green Logistic Valley in Valpolcevera

Genova. Una fondazione in partecipazione per attuare il grande progetto della Green Logistic Valley in Valpolcevera, un piano per la trasformazione delle aree industriali dismesse puntando sulla logistica e sulla sostenibilità, con l’aiuto delle semplificazioni amministrative della zona logistica semplificata che dovrebbero attrarre nuove aziende e investimenti. È l’idea lanciata oggi da Spediporto durante l’assemblea pubblica al Palazzo della Borsa di Genova con circa 300 tra figure istituzionali, del mondo economico, politico e del settore marittimo.

“Oggi lanciamo la proposta di una fondazione in partecipazione che vorremmo chiamare Green Logistic Valley e che siamo certi possa essere una sintesi estremamente efficace ed efficiente di eccellenze liguri nel settore della manifattura che utilizzano la logistica come strumento per portare nel mondo quanto di meglio questa regione e il Nord Ovest possano offrire ai mercati internazionali – spiega il direttore generale Giampaolo Botta -. È una proposta strutturata, che parte dall’idea che la logistica non debba essere considerata solo uno strumento al servizio dell’industria, ma uno strumento al servizio del territorio, soprattutto della Valpolcevera, che ha bisogno di un forte rilancio internazionale”.

