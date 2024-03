Migliarina e la Val di Susa unite nel segno della musica bandistica

La Filarmonica “Giacomo Puccini” di Migliarina ha stretto un nuovo gemellaggio bandistico. Con un concerto in Sala Dante è stato suggellato il patto di amicizia e collaborazione fra lo storico sodalizio musicale spezzino, che quest’anno compie 105 anni, e l’ancor più antica Banda Musicale Alta Valle Susa, fondata nel 1864, con sede a Salbertrand, in provincia di Torino.

Lo spettacolo, al quale è intervenuto l’assessore Giulio Guerri in rappresentanza dell’amministrazione comunale spezzina, ha visto le due bande musicali alternarsi sul palco con un repertorio di vecchi brani popolari, capolavori della storia della musica leggera italiana e pezzi celebri del repertorio rock e pop, per poi concludere la serata eseguendo tutti insieme la mitica “O bella Spezia” di Eugenio Giovando. Per il maestro Paolo Zuccotti è stata la prima uscita nelle nuove vesti di presidente della banda “Puccini”, di cui proprio in questi giorni ha raccolto il testimone dalle mani del maestro Gabriele Castellani. “A propiziare il gemellaggio, il giovane musicante spezzino Yannis Sarbunk, che ha creato i presupposti di un bellissimo momento di aggregazione e fratellanza che dimostra, ancora una volta, come la musica bandistica, oltre ad essere un importante baluardo della tradizione culturale del nostro Paese, è uno straordinario veicolo di incontro, solidarietà e collaborazione fra generazioni e fra comunità di diversi territori”, sottolineano dalla Filarmonica migliarinese.

