Natale: “Liguri costretti a indebitarsi per un diritto”. Replica la Lista Toti: “Sanità ligure tra migliori d’Italia”

“Sapere che oltre il 5 per cento dei liguri che chiedono dei prestiti lo fa perché è costretto per curarsi è la risposta plastica e reale, e non partitica, come Toti invece vorrebbe far credere, a tutte le favole del presidente sulla regione con la sanità migliore d’Italia. La realtà è che la Liguria è la regione con la sanità peggiore del Nord, ma anche di Toscana ed Emilia-Romagna. Questo dato fa il paio con i centomila liguri che rinunciano a curarsi e che per le condizioni economiche in cui versano non possono neanche permettersi un prestito”. Lo afferma in una nota Davide Natale, segretario regionale del Partito democratico.

“Siamo nel baratro di una sanità che sta in piedi solo grazie all’impegno, all’abnegazione e al sacrificio di professionisti e personale sanitario ai quali non viene neanche riconosciuta una retribuzione pari a quella di colleghi che lavorano in regioni vicine – prosegue Natale -. La minore offerta di prestazioni sanitarie costringe i cittadini, in maniera drammatica, a indebitarsi non per la propria famiglia o il proprio futuro, ma per quanto la costituzione riconosce come un diritto, il diritto di curarsi in maniera gratuita. I liguri così sono costretti a decurtare una parte del proprio reddito per supplire a servizi che pagano già con le tasse. Una situazione intollerabile che deve assolutamente cambiare e che sarà nostro primo impegno: dalla garanzia dei servizi all’assunzione di personale, alle strutture ospedaliere che da troppo tempo sono annunciate, ma non arrivano mai oltre la prima pietra”. Per il segretario e consigliere regionale Dem, “se Toti la smettesse di raccontare una realtà che non esiste ma prendesse coscienza di questi dati alla fine farebbe un servizio migliore alla propria regione, intervenendo seriamente lì dove c’è bisogno e con misure adeguate. Quello che ad oggi non riesce proprio a fare”.

“Natale mente sapendo di mentire. O forse no. Non è chiaro se si tratti di menzogna patologica o semplice ignoranza, ma in ogni caso resta disdicevole per un amministratore tra i peggiori che la Liguria abbia mai avuto (l’incapacità delle giunte Pd di Spezia tocca vertici quasi ineguagliabili) e pagato 10 mila euro al mese per almeno informarsi”, si legge nella replica della Lista Toti. “La sanità ligure non produce meno, ma di più come dimostrano i dati pubblicati ogni settimana – proseguono gli arancioni -. La sanità ligure è certamente tra le migliori di Italia e certamente meglio di quella lasciata dal Pd. Capiamo che Natale si innervosisca per ogni risultato raggiunto con fatica. Il suo Pd ormai è il partito del disfattismo, della decrescita, della mediocrità, del riciclo della propria classe dirigente, del qualunquismo, del rancore e dell’odio sociale. Un programma da alimentare con quotidiane bugie. Soprattutto per incapacità ad elaborare proposte. Molto più semplice provare a distruggere il buono che altri hanno fatto e fanno per alimentare le fantasie del proprio ego distopico”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com