Genova. Il Torneo delle Regioni celebra la 60^ edizione con le categorie Under 19, Under 17, Under 15 e Femminile riunite in un unico grande evento, che si svolgerà in Liguria, dal 23 al 29 Marzo, con il Patrocinio della Regione Liguria e del Comune di Genova protagonista come Capitale Europea dello Sport 2024.

La manifestazione coinvolgerà oltre duemila persone, con 78 rappresentative in lotta per vincere i quattro trofei.

