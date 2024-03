Un secolo di Aeronautica Militare in mostra dalla sede delle associazioni d’arma

Nella giornata di ieri nella sede comunale delle associazioni d’arma in Via Pietro Beghi 21 è stata inaugurata la mostra “Un secolo di storia Aeronautica”, organizzata dalla sezione A.A.A. La Spezia con il patrocinio del Comune della Spezia. Alla cerimonia inaugurale, alla presenza delle autorità cittadine unitamente a rappresentanze di associazioni d’arma e civili, sono intervenuti il col. pil. Davide Testa, comandante del Centro logistico supporto areale – Istituto Umberto Maddalena, il gen. D.A. Salvatore Gagliano, presidente A.A.A. Regione Liguria, l’assessore alla Sicurezza Giulio Guerri in rappresentanza dell’amministrazione comunale, il presidente sezione A.A.A. La Spezia col. pil. (r) Corrado Campani.

La mostra resterà aperta dal 22 al 28 marzo tutti i giorni con i seguenti orari: mattino 09.00- 12.00 pomeriggio 15.00 – 18.00.

“La mostra si compone di una serie di 30 pannelli che ripercorrono il percorso evolutivo compiuto dall’Aeronautica Militare nel suo primo secolo di vita, dalla sua fondazione ai giorni nostri – spiegano i promotori -, nel corso del quale si è progressivamente avvicinata al territorio e al cittadino, basti pensare al servizio meteo che ogni giorno entra nelle case degli italiani, al servizio di trasporto organi per i trapianti, alla ricerca e soccorso in caso di persone disperse, all’attività del rimpatrio di italiani coinvolti all’estero in scenari di guerra o eventi pericolosi, il supporto a nazioni colpite da calamità naturali quali terremoti e carestie e non ultimo l’importanza per il Paese di poter fare affidamento su un efficace sistema di sicurezza e protezione”.

Pdc: 3395820512 assoaerolaspezia@virgilio.it

