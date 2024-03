Albenga 2024, Tomatis (FdI): “E’ iniziata la campagna elettorale, speranza per i cittadini e rinascita per la città con la forza di idee e confronto”

Albenga. “È iniziata la campagna elettorale ad Albenga, una fase di vera speranza per i cittadini e rinascita per la nostra città. Albenga ha attraversato periodi difficili, caratterizzati, purtroppo, anche da scelte deludenti e mancanza di prospettive. Tuttavia, credo fermamente che ora si possa voltare pagina e costruire insieme un futuro migliore. È tempo di guardare avanti con un nuovo spirito di innovazione e di impegno per il bene comune”. Così il capogruppo in consiglio comunale ad Albenga e candidato di Fratelli d’Italia Roberto Tomatis a sostegno di Nicola Jacopo Podio sindaco.

“Il mio impegno, il nostro impegno con il centrodestra unito, sarà quello di ascoltare attentamente le esigenze dei cittadini, di lavorare senza sosta per affrontare le sfide che ci attendono e di promuovere un dialogo aperto e trasparente con tutta la comunità. La città è dei cittadini e trovo corretta una partecipazione attiva affinché si affronti ciò che sta loro a cuore e che possa migliorare la qualità della vita della comunità”.

