Campi estivi a Cassego, ecco il programma. Ad aprile appuntamento con “Aspettando l’estate”

Si avvicina il periodo estivo, e con grande puntualità la diocesi ha reso noto il programma dei campi di Pastorale giovanile, che si terranno come sempre nei prossimi mesi estivi alla casa di Cassego, centro pastorale “San Pio X”, in alta Val di Vara. I campi anche quest’anno saranno tre, suddivisi per fasce di età: dal 24 al 30 giugno si inizia con quello per le scuole elementari, si prosegue poi nella settimana dall’8 al 14 luglio con quello per le scuole medie inferiori ed infine con quello per le scuole superiori, previsto dal 29 luglio al 4 agosto. Ognuna delle settimane indicate inizierà con l’arrivo dei partecipanti il lunedì mattina, per concludersi la domenica successiva con la messa “al campo”, di solito celebrata nella vasta radura retrostante il centro, e con il pranzo alla presenza anche dei genitori, dei familiari e degli amici. Ad accogliere ragazzi e ragazze delle varie parrocchie ci saranno il responsabile della casa diocesana don Paolo Costa, i sacerdoti della Pastorale giovanile e i numerosi animatori ed animatrici che si sono preparati nei mesi scorsi per svolgere un compito sempre più efficiente e qualificato a servizio dei più giovani. Per informazioni, quanti sono interessati, famiglie comprese, sono invitati a mettersi in contatto con i propri parroci oppure a telefonare ad Ester, telefono 375.7800436. Da quest’anno ci si può iscrivere anche scansionando il QR code allegato al manifesto pubblicato sui social e distribuito nelle parrocchie. Una ‘anteprima’ dei campi estivi, sia pure in forma ridotta per l’anno scolastico ancora in corso, avrà luogo a Cassego sabato 21 e domenica 22 aprile; una due giorni dal titolo “Aspettando l’estate”, destinata a ragazzi e ragazze dalla quarta elementare alla seconda media.

