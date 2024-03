Genova. Avevano trasformato la loro abitazione nel levante di Genova in una vera e propria base per lo spaccio. I poliziotti della squadra mobile di Genova avevano però notato lo strano via vai nell’appartamento della coppia che abita nel levante e non ha precedenti penali.

Così mercoledì hanno deciso per una perquisizione. Nell’abitazione dei due gli investigatori hanno trovato 10 kg di hashish, confezionato in 99 cilindri termosaldati.

