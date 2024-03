Deve vendere un diamante da 60mila euro e tre Rolex, ma li fa sparire: gioielliere a processo

Liguria. Avevano affidato un anello con un diamante da tre carati, tre Rolex, due d’oro e uno d’oro e acciaio, oltre a due sveglie e una cornice Cartier, a un gioielliere ritenuto affidabile, affinché li mettesse in vendita.

Il valore di tutti i monili era stato stimato intorno ai 100 mila euro. Ma nel frattempo la gioielleria, in pieno centro Genova, è stata messa in liquidazione e i preziosi sono spariti nulla. Per questo a processo è finito Pierluigi Giovanni Parodi con l’accusa di appropriazione indebita.

» leggi tutto su www.ivg.it