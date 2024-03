Funivia, il fronte del no scende in piazza: oggi il corteo, allo studio nuovi progetti per tralicci e stazioni

Genova. Una manifestazione da Principe al centro città, con il supporto dell’intera rete dei comitati genovesi, è quella che andrà in scena questa mattina a partire dalle 10 in piazza Acquaverde e verso piazza Matteotti per dire, ancora una volta, no alla funivia tra la stazione marittima e forte Begato.

Tra azioni legali – è stato depositato pochi giorni fa il terzo ricorso contro l’iter di approvazione dell’opera – e raccolte fondi per sostenere la battaglia, prosegue l’impegno degli attivisti del comitato informale “Con i piedi per terra”. E

» leggi tutto su www.genova24.it