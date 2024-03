Il digestore riempie il salone parrocchiale, Santo Stefano pronto a schierarsi con Anac contro la Provincia

Salone parrocchiale di Santo Stefano affollato per “La partita è tutta da giocare”, appuntamento organizzato questo pomeriggio da comitati e associazioni che si oppongono al biodigestore di Saliceti, che anche in questa occasione hanno illustrato le ragioni del loro no. Una particolare attenzione è stata riservata in questa circostanza alla recente delibera dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) “che dice che rispetto alla gara hanno sbagliato. Una delibera che non può essere ignorata, l’arroganza della politica non può non tenerne conto” hanno affermato gli attivisti – al tavolo dei relatori Teresa Maio e Demetrio Macheda dei No biodigestore; Carlo Ruocco, Gabriele Moretti e Lanfranco Pambuffetti di Sarzana, che botta! – che, hanno aggiunto, “nel caso in cui venga rifatta la gara il sito non può essere Saliceti. Si deve rivedere il Piano regionale dei rifiuti, perché Saliceti non è il sito idoneo: ci sono le falde acquifere, l’area è esondabile, il sito ha criticità estremamente elevate”; con la richiesta ai Comuni di Santo Stefano e Vezzano Ligure “di portare avanti i ricorsi al Tar che avevano presentato contro il Piano regionale rifiuti, anche alla lue del pronunciamento del Consiglio di stato che fa riferimento agli impianti minimi” (temi diffusamente illustrati in più comunicati, QUI e QUI i più recenti). “La storia sembrava chiusa ma il pronunciamento di Anac la riapre – le parole della sindaca di Santo Stefano, Paola Sisti -. Voglio però essere chiara: non ferma l’iter autorizzatorio per la costruzione dell’impianto. Quello che però fa Anac è una cosa ancora più seria per l’ente locale: dice «hai sbagliato una gara», quindi la Provincia in autotutela dovrebbe sospendere l’iter autorizzatorio, fermarsi, assolutamente, perché il rischio non è solo perdere i soldi pubblici del Pnrr, ma le sanzioni pesantissime verso l’ente provinciale, che è l’ente di tutti. Cosa possiamo fare noi oggi? Crediamo che la Provincia farà un ricorso contro la delibera di Anac, aprendo un contenzioso; allora la cosa più forte che faremo come Comune sarà ricorrere a favore della delibera di Anac, contro la Provincia; un’iniziativa che può indebolire la posizione della Provincia, che è spinta dalla Regione. Questo può fare la differenza e farli fermare un attimo a pensare”.

Intervenuto poi il consigliere regionale Roberto Centi, che ha dato lettura di alcuni passaggi della risposta ricevuta dall’assessore regionale Giacomo Giampedrone alla sua recente interrogazione sulla delibera Anac. “Loro sono impegnati a supportare la Provincia per vedere se possono difendere fino in fondo la Provincia in quello che ha fatto o no – ha detto il consigliere spezzino -. Una novità assoluta, sembra ci sia la voglia di dire: la Regione è una cosa, voi siete un’altra…. tipico atteggiamento della Regione – anche con gli amici – quando le cose si mettono male. Ecco, questo penso sia un filone da seguire”. Microfono quindi al consigliere regionale pentastellato Paolo Ugolini; tra i temi toccati, quello delle eventuali sanzioni di Anac: “Una materia controversa. Con i nostri consulenti stiamo cercando di capire se si debba fare riferimento a un punto di un regolamento del 2018, che parla di sanzioni massime da 50mila euro – che capite che cosa sono rispetto a una gara da 70 milioni… -, o ai suoi aggiornamenti, che parlano di sanzioni proporzionali al valore dell’impianto a gara”. Il consigliere M5S ha inoltre informato che “a livello europeo, con l’on. Danzì, stiamo tenendo aggiornata la Commissione Petizioni e a livello di Parlamento nazionale stiamo studiando delle interrogazioni al ministero competente per chiedere se non sia il caso di intervenire con un approfondimento sul finanziamento da 40 milioni per capire se, alla luce della delibera Anac, competa o meno a Iren”.

