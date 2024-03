Miklos Rozsa, l’ultimo dei tardo-romantici per il cinema kolossal (parte 2)

Parte 1

Nel 1929 si diploma Cum laude e diviene l’assistente di Grabner, ma Budapest ormai gli sta stretta e nel 1931, dopo che alcune sue musiche sono state eseguite con successo a Parigi, si stabilisce nella capitale francese. Ma non sarà questa la nuova patria: l’esecuzione del balletto Hungaria ottiene un tale favore del pubblico che nel 1936 decide di trasferirsi a Londra. L’anno prima era stato invitato a dirigere al Duke’s of York Theatre, il cui nome è legato a Puccini e all’opera Butterfly. Infatti, è in questo teatro che il Maestro di Lucca, insieme all’amico Tosti, assistette al dramma in un atto Madame Butterfly di David Belasco. Ma torniamo al Nostro.

