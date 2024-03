Montebello non sarà candidato a sindaco di Castelnuovo Magra

Daniele Montebello non sarà in corsa per il terzo mandato da sindaco di Castelnuovo Magra. Il primo cittadino uscente infatti ha ufficializzato la decisione di non ricandidarsi alle prossime elezioni amministrative di giugno. Una decisione sicuramente sofferta, assunta negli ultimi giorni e comunicata mercoledì sera al Partito Democratico e alla coalizione che lo avrebbe sostenuto come avvenuto negli ultimi due mandati vinti con ampio margine.

“Il senso di responsabilità con cui ho sempre affrontato questo ruolo – spiega – e che mi ha visto presente in ogni contesto decisionale per meglio orientare e difendere gli interessi della comunità che rappresento, mi ha portato a comprendere come sia necessario avere un Sindaco completamente a disposizione della collettività. A causa delle mutate condizioni professionali e famigliari non sono più in grado di garantire quella dedizione che ha contraddistinto questi dieci anni alla guida di Castelnuovo. Posso sicuramente affermare di essermi impegnato a fondo, anche nei momenti più complessi come quelli della pandemia da Covid 19”.

