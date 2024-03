Dall’ufficio stampa del Rapallo Nuoto e Pallanuoto

La Calabria sorride al Rapallo PN, che si impone per 20 a 6 sul Cosenza Pallanuoto in una piscina gremita. Tre punti molto importanti in attesa del posticipo tra SIS Roma e Pallanuoto Trieste che consentirà alle giallo blu di riavvicinarsi alle posizioni di vertice e continuare a lottare per un posto nei play off scudetto. Obiettivo non semplice ma la formazione di Coach Antonucci è pronta a provarci e a lottare fino alla fine.

