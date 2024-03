“Portofino Days”: in piazzetta sfilano i grandi protagonisti delle fiction

Portofino capitale della televisione e delle fiction, ma non è una novità. Per tre giorni la Perla del Tigullio ospita “Portofino Days – International fiction festival”, dal 22 al 24 marzo 2024. I protagonisti delle fiction più amate dal pubblico e soprattutto i registi, i produttori e tutta l’imponente macchina organizzativa che serve a portare sul piccolo schermo le storie che vi fanno sognare, sono al Teatrino di Portofino e alla tensostruttura in piazzetta per raccontare i segreti del loro lavoro e incontrare gli spettatori. Venerdì, 22 marzo, alle 21 è stato presentato il video “Liguria Terra di Fiction”, che parlava delle fiction girate in questa zona: come “Blanca”, “Petra” oppure “Hotel Portofino” e altre ancora. Subito dopo il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha consegnato Il Premio Portofino Days al miglior attore e alla migliore sceneggiatura. A seguire la proiezione in prima puntata della terza stagione di Hotel Portofino, una fiction che solo all’estero ha avuto un successo clamoroso.

Sabato 23 al Teatrino sono state proiettate le serie tv “Hotel Portofino”, “The Good Mothers” e “Imma Tataranni”. Alle 15.30 nella tensostruttura in piazzetta c’è stato un dibattito su “Le serie TV Crime al Femminile: Blanca, The Good Mothers e Imma Tataranni”. Tre regioni a confronto: Liguria, Calabria e Basilicata. Tra gli intervenuti Jessica Nicolini, coordinatrice delle politiche culturali della Regione Liguria; Cristina Bolla, Presidente della Genova Liguria Film Commission; Maria Pia Ammirati, direttore Rai Fiction; Enzo Paci, attore genovese di Blanca. A moderare è stata l’attrice Marina Marchione. A seguire un forum su “Gli Stati Generali dell’Audiovisivo – Indirizzi futuri” con Tiziana Zampieri, direttore artistico di Portofino

