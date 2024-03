Recco: candidatura di Brunelli, parere positivo per “Onda”

da Ivana Romano per “Onda”

Nelle ultime settimane il centro sinistra ha attraversato un mare in tempesta. Condizionato dalle diverse posizioni, che negli anni non hanno permesso di offrire alla vita politica di Recco una proposta condivisa, solo nel rush finale ha individuato una possibile candidatura.

Andrea Brunelli, dopo un’attenta valutazione del contesto e della compatibilità di questo impegno con quello personale e lavorativo, ha offerto la propria disponibilità.

Nei giorni scorsi Onda, con amici e simpatizzanti, l’ha incontrato scoprendo un uomo preparato, razionale e consapevole. Brunelli, non rinnegando le proprie radici, si è dichiarato indipendente e deciso a formare un gruppo di lavoro aperto a tutte le componenti che vorranno contribuire. Ha lasciato una valida prima impressione alla nostra rappresentanza, variegata per età e percorsi personali, incontrando l’interesse di tutti.

Esprimiamo un parere positivo pur consapevoli del poco tempo rimasto prima delle elezioni e della necessità di continuare a confrontarci per capire se il programma, su cui sta lavorando, sia conciliabile con la nostra visione futura di Recco.

In caso affermativo faremo il possibile per sostenerlo, compatibilmente con le energie che siamo in grado di mettere a disposizione.

