Sabato con velature e possibili piogge, cielo sereno da domenica sera

Un rapido passaggio instabile porta ad un parziale aumento della nuvolosità in mattinata con addensamenti anche consistenti e possibili precipitazioni in prevalenza deboli. Miglioramento deciso nel tardo pomeriggio con residui fenomeni sull’estremo Levante e velature o locali addensamenti altrove. Queste le previsioni di Arpal per la giornata odierna che dunque sarà all’insegna dell’instabilità con venti deboli e mare mosso e minime in aumento. Il fine settimana proseguirà domani, domenica, con tempo instabile, velature e locali addensamenti nuvolosi di passaggio tra mattinata e pomeriggio. La serata porterà cielo sereno.

Il quadro meteo andrà invece in progressivo peggioramento a partire da lunedì con precipitazioni previste fra martedì e mercoledì.

