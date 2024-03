Una Cestistica in corsa per l’ottavo posto ospita la Stella Azzurra Roma

La Cestistica ritorna a giocare davanti al proprio pubblico nella quart’ultima giornata di regular season: domani (domenica 24/3) alle ore 18 le bianconere ospiteranno al PalaMariotti l’ultima in classifica del girone A della A2 femminile, la Stella Azzurra Roma. Nella gara d’andata furono le ragazze di coach Corsolini a spuntarla all’arena “Altero Felici” col punteggio di 47-83. La squadra capitolina è reduce dalla sconfitta interna con la capolista Derthona, mentre quella spezzina ha ottenuto un importante successo sul campo di Selargius. La vittoria in Sardegna ha ravvivato la corsa all’ottavo posto della Cestistica, adesso a pari punti con Giussano ma con le lombarde avanti solo per lo scontro diretto favorevole, in attesa del ritorno alla penultima giornata. A livello statistico, la Stella Azzurra non ha giocatrici in doppia cifra di media per punti segnati ed è l’ultimo attacco del campionato con 45 punti realizzati a partita. La direzione di gara è stata affidata a Daniele Guercio di Ancona e Andrea Marianetti di San Giovanni Teatino (CH).

