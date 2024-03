Il sole ha spinto migliaia di turisti in Riviera. Lo sciopero dei treni ha spinto ad usare l’auto. Morale Riviera piena come un uovo, strade intasate, posteggi introvabili, bus locali stracarichi. Come sempre affollati di turisti i borghi di Portofino e Camogli. Il bilancio è ottimo per gli operatori turistici e i commercianti che tengono i loro negozi aperti. Code in autostrada; già alle 17.15 si registravano rallentamenti e code tra Rapallo e l’innesto della A-12 con la A-7.

» leggi tutto su www.levantenews.it