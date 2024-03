Albenga 2024, Nappi: “Da Tomatis e Podio ancora promesse che non saranno mai realizzate”

Albenga. “Continuo a leggere promesse fantascientifiche sia da Tomatis che da Podio. Promesse che sono sempre le stesse e mai realizzate”. Parole del candidato sindaco ad Albenga Francesco Nappi, che parteciperà alle elezioni comunali di giugno con il Movimento Italia Unita Stop Europa-Sovranisti per l’Italia, di cui è presidente, in collaborazione con il partito Indipendenza di Gianni Alemanno.

“Si chiede un pronto soccorso aperto h24. Cosa giustissima e da fare subito anzi prima non bisognava chiuderli. Detto questo sentire parlare dell’ospedale da chi sia destra e sinistra ha partecipato a questo disastro è vergognoso. Siamo in possesso di un documento ufficiale che mostreremo alla cittadinanza dove vi è la prova di come loro hanno firmato questo disastro” aggiunge Nappi.

