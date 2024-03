Camogli: sapore di mare e voglia di tintarella; assalto alla spiaggia

Col sole, il richiamo del mare, seppur mosso, è irresistibile. Molti i vinti dalla tentazione di fare il bagno. Spiaggia affollata fin dal mattino (foto) a Camogli (ma non solo), uno dei centri più gettonati. Con traffico congestionato e ricerca faticosa e spesso impossibile di un posteggio (l’area pubblica nell’ex scalo è ancora chiusa) in una giornata caratterizzata dallo sciopero dei treni. Lungomare gremito; code davanti alle focaccerie; bar strapieni e lunghe attese per trovare un tavolo nei ristoranti.

» leggi tutto su www.levantenews.it