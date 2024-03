Chiavari: due adolescenti rischiano l’annegamento per recuperare il pallone

Nella tarda mattinata a Chiavari, in piazza Gagliardo, alcuni ragazzini giocano con un pallone che malauguratamente finisce in mare. Due degli adolescenti scendono in acqua per recuperarlo; forse sottovalutano la forza del mare mosso; forse sopravvalutano le loro forze. Presto appare evidente che non riescono a rientrare a terra e sono in grande difficoltà. Fortunatamente sulla spiaggia c’è un bagnino dei Bagni Bergamo che capisce la situazione; si lancia in mare e trasporta i due ragazzi al largo. Intanto sono stati allertati i vigili del fuoco di Chiavari che si recano in porto e, usufruendo di un’imbarcazione degli ormeggiatori, si dirigono verso il terzetto traendolo a bordo. I due ragazzi hanno una leggera ipotermia. Una volta giunti a terra trovano un’ambulanza della Croce Rossa che li trasporta in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna.

