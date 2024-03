Intervento di soccorso nella giornata di oggi in località Sanda, nel comune di Celle Ligure, per una donna che durante un’escursione si è procurata una distorsione alla caviglia destra e non riusciva più a proseguire lungo il percorso.

Sono stati i suoi compagni a dare l’allarme, nel primo pomeriggio, e a chiedere l’aiuto dei soccorritori vista la situazione.

