Infortunio sul sentiero tra Riomaggiore e Montenero: arrivano i soccorritori, un uomo finisce in ospedale

Una sospetta frattura a una caviglia e la squadra di presidio del Soccorso alpino, in forze alle Cinque Terre, è entrata in azione. A rimanere ferito è un lericino di 64 anni che oggi pomeriggio, durante un’escursione tra Riomaggiore e la Madonna di Montenero un sentiero spettacolare ma aspro. In quel frangente l’uomo si sarebbe procurato una frattura alla caviglia non riuscendo più a proseguire. E’ arrivata una chiamata al numero unico delle emergenze e così sono stati attivati soccorritori e 118. Sul posto sono arrivati gli uomini del Soccorso alpino, tra di loro era presente anche un medico, che hanno caricato su una barella l’uomo e in spalla lo hanno accompagnato alla prima area raggiungibile da un’ambulanza. Ad attendere il ferito la Pubblica assistenza delle Grazie che ha provveduto ad accompagnare l’uomo in Pronto soccorso alla Spezia in codice giallo, non è in pericolo di vita.

Per questo intervento, come detto, è partito il presidio delle Cinque Terre del Soccorso alpino in forze proprio per questo genere di interventi sui sentieri e nel solo 2023, a seguito di una convenzione con il Parco nazionale, sono stati portati a termine un centinaio di interventi.

