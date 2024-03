Istituti storici per la Resistenza, Regione Liguria aumenta finanziamenti: 200mila euro per il 2024

Genova. Aumentano i finanziamenti stanziati dalla Giunta regionale a favore degli Istituti Storici della Resistenza in Liguria. Per il 2024 Regione Liguria ha deciso di stanziare 200mila euro con l’obiettivo di preservare la memoria, sostenendo anche alcune proposte progettuali in grado di creare occasioni di riflessione sui temi della società civile, della storia e della politica.

Un ruolo particolare è stato riconosciuto all’llsrec – Istituto ligure per la Storia della Resistenza e dell’Età contemporanea di Genova, per la sua importante attività di ricerca storica e di coordinamento, sia con la sede centrale dell’Istituto nazionale Ferruccio Parri di Milano, sia con gli altri tre Istituti presenti in Liguria, a Imperia, Savona e La Spezia.

» leggi tutto su www.genova24.it