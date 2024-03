La Veloce perde ancora. Ghione: “Ho fallito la stagione, per fare un goal ci servono dieci occasioni”

Ennesima sconfitta per la Veloce. Contro il Mallare è arrivato l’ottavo K.O. in sedici incontri. Addio quindi anche ai sogni playoff con ogni probabilità. Ora tocca addirittura guardarsi le spalle. Una stagione fallimentare come ha dichiarato con grande franchezza mister Massimiliano Ghione.

Il Mallare si è imposto 3 a 2. I lupi sono andati sul triplo vantaggio nonostante sia stata la Veloce ad avere il pallino di gioco per larghi tratti. I granata hanno provato a reagire, ma non è bastato per fare punti.

