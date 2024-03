Parroco accusa malore durante l’eucarestia e batte la testa: ricoverato in ospedale

Momenti di apprensione questa mattina durante una funzione religiosa ad Ameglia. Il parroco durante l’eucarestia ha avuto un malore, si è accasciato a terra battendo anche il capo. Immediatamente uno dei fedeli e medico si è lanciato in suo soccorso, mentre i presenti hanno chiamato l’ambulanza. Nel giro di pochi minuti sul posto sono arrivate anche la Croce rossa di Ameglia e Delta 2 del 118. Cadendo il religioso avrebbe riportato anche un trauma cranico. Mentre militi, medici e infermieri lo assistevano si è ripreso e ha espresso la seria volontà di voler risalire sul pulpito per terminare la messa. Un segnale positivo, però la priorità del momento è stata caricarlo in ambulanza e portarlo in ospedale al Sant’Andrea della Spezia per altre cure ed esami.

