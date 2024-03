“Pasqua a Cadimare”, la Pro loco propone giochi, laboratori, una gimkana su due ruote e una caccia alle uovaSabato

La Pro loco di Cadimare propone per sabato 30 e domenica 31 marzo una serie di iniziative sotto il marchio “Pasqua a Cadimare”.

Sabato pomeriggio saranno presenti mercatino dell’ingegno, gioco dei tappi e laboratori a tema pasquale per i più piccoli e dalle 14.30 si svolgerà una gimkana per biciclette e monopattini. Dalle 17.30, invece, prenderà il via la caccia alle uova pasquali. L’indomani, domenica 31 marzo, dopo la messa delle 10 sarà effettuata la benedizione delle uova pasquali.

La gimkana del sabato, realizzata in collaborazione con l’assessore Kristopher Casati e la società Bit, è rivolta ai bambini dai 2 al 12 anni e sono ammesse biciclette e monopattini, ma è obbligatorio il casco per poter partecipare.

Il percorso prevede anche il posizionamento di cartelli stradali per insegnare al bambini i primi rudimenti di educazione stradale e al termine dell’attività verrà rilasciato a ogni partecipante un attestato di partecipazione e premi per le varie categorie.

Per iscrizioni scriver al aurifagg@gmail.com indicando: nome, cognome, età e mezzo.

