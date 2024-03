Pasqua: il turismo savonese scalda i motori, ma ad ora “solo” il 50% di camere prenotate

Savona. Festività pasquali ormai alle porte e il comparto turistico savonese scalda i motori in vista dell’avvio ufficiale della stagione, con la speranza, inoltre, di assistere ancora ad una crescita del settore outdoor e del turismo verde. Tuttavia, sul fronte alberghiero-ricettivo sono presenti luci e ombre, come spiega Andrea Valle, presidente di Federalberghi Savona: “Quest’anno sicuramente la Pasqua anticipata evidenzia maggiori incognite rispetto allo scorso anno e le prenotazioni non decollano ancora” afferma.

“Ad ora, secondo una prima stima raccolta tra gli albergatori del savonese, solo il 50% delle camere a disposizione è occupata. Confidiamo che in settimana possano arrivare segnali migliori, contando che molte prenotazioni saranno comunque a ridossi dei giorni di festività e last minute: questo, anche in relazione a quelle che saranno le previsioni meteo” aggiunge Valle.

