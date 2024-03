Un’escursionista che, sola, stava percorrendo il sentiero che collega il santuario di Montallegro a Chiavari, nel tardo pomeriggio si è smarrita imboccando un sentiero secondario che finisce in una macchia di rovi. In suo soccorso i vigili del fuoco di Chiavari che, partendo da Villa Oneto, l’hanno raggiunta. La donna sta fisicamente bene; solo spaventata per essersi smarrita mentre sopraggiungeva il buio.

