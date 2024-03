Rapallo: “Il tunnel Fontanabuona? Spostiamolo a Recco”

Dal Comitato No tunnel Fontanabuona

Per evitare gli espropri non si deve realizzare il tunnel

Nel giorno in cui in maniera ufficiale viene pubblicata la Lista degli Espropri, il Comitato Rapallese No

Tunnel Fontanabuona intraprende un nuovo percorso lungo e impegnativo che lo vedrà impegnato in prima linea non soltanto, come fatto finora, per contrastare la realizzazione di un progetto che considera sciagurato, ma anche per aiutare i cittadini di Rapallo che si sono rivolti o si rivolgeranno a loro per un supporto relativo ad una forma di sopruso ingiusta come quella di portare via beni di proprietà privata in nome di una pubblica utilità difficilmente dimostrabile, però non semplice da contestare dato che viene avanzata da organi istituzionali che dovrebbero difendere i diritti del cittadino e che invece pubblicano elenchi dimostrando di considerare le persone niente di più che semplici numeri scritti su un mappale catastale.

“Intanto – spiegano i rappresentanti del Comitato – non si tratta già ora di un esproprio, ma vengono avvisate le persone interessate che il loro terreno o immobile potrà essere soggetto a servitù, esproprio o occupazione per questioni di “pubblica utilità”, cioè la costruzione del Tunnel per la Fontanabuona.

Non è la stessa cosa.

Ci teniamo a ringraziare chi in questi giorni ci ha manifestato il proprio sostegno e le numerose persone che sabato scorso sono venute al nostro Gazebo, per darci solidarietà, chiedere spiegazioni, confrontarsi, capire, voler partecipare e offrire il proprio contributo, non solo morale. Questo ci rinfranca, conferma che è stato importante portare avanti da oltre un anno con testa e cuore, studio e passione, questo impegno civico e civile contro il dannoso e pericoloso progetto del Tunnel che devasterà la nostra città. Il fatto che molte persone di buona volontà si stiano rendendo conto del disastro a cui stiamo andando incontro, ci fornisce ancora maggiore slancio per provare a far crollare questo castello fatto di arroganza e superficialità e portare avanti il nostro impegno civile fino all’ultimo, anche in sede legale”.

