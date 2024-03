Rugby/ Lecco troppo forte per la Pro Recco; bene le giovanili

Dall’ufficio stampa della Pro Recco Rugby. Di Emy Forlani

Il Lecco, seconda forza del girone 1 di Serie B, espugna il Carlo Androne con il punteggio di 15-41 e conquista così anche un bonus offensivo per provare a rimanere in corsa per la promozione in Serie A alle spalle della corazzata Piacenza. Il passivo è troppo punitivo per gli Squali recchelini che erano stati capaci di chiudere il primo tempo in vantaggio per 15-13 e mostrato una grande determinazione e giocate di qualità. Nonostante la costante superiorità del pacchetto di mischia dei padroni di casa purtroppo nella ripresa gli avversari hanno preso in mano il gioco e imposto la loro superiorità mettendo a segno quattro mete e allargando così il punteggio.

