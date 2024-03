‘Santa’: “Giornate Fai”, oltre 5000 visitatori alla Cervara

Più di 5000 persone hanno visitato, oggi, la Cervara ovvero l’Abbazia di San Gerolamo al Monte di Portofino, a Santa Margherita Ligure, in occasione delle Giornate Fai (Fondo Ambiente Italiano) di Primavera. Una lunghissima coda sin dal mattino, ha fatto prendere la decisione di aprire l’accesso prima dell’orario previsto. Ma nonostante ciò all’avvicinarsi della chiusura giungevano ancora persone.

Un gran lavoro senza sosta, quindi, per i ciceroni preposti ad accompagnare nella visita guidata al giardino e agli interni di un luogo la cui origine risale al 1361 nel quale i primi abitanti furono i monaci benedettini. Qui storia e natura, a picco sul mare, si fondono in un’armonia rara a trovarsi. E se oggi possiamo godere di questa bellezza, lo dobbiamo a Gianenrico Mapelli che la acquistò nel 1990 dopo averla visitata con la moglie Mide Osculati, nel giorno della Domenica delle Palme, quindi esattamente 34 anni fa. Probabilmente fu un amore a prima vista che giustificò il notevole impegno economico per realizzare gli interventi di recupero e di restauro, in sinergia con la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici della Liguria.

