Stop ai cantieri, turismo e la speranza del bel tempo: Genova si prepara alla settimana di Pasqua

Genova. La domenica appena conclusasi ha dato a Genova e ai genovesi un assaggio di quello che tutti sperano per i prossimi mesi: giornate splendide in un clima mite e con la natura in piena rinascita. Un antipasto di quella che solitamente è la stagione turistica per eccellenza per la nostra città, che in questi mesi dell’anno, in passato, spessp, ha fatto registrate numeri da tutto esaurito o quasi.

La settimana che inizia ci porterà al lungo fine settimana di Pasqua, uno dei momenti cruciali per l’economia della nostra regione. Per questo motivo, come annunciato già nelle scorse settimane, sulla nostra rete autostradale sarà imposto uno stop ai cantieri più impattanti al fine di rendere più scorrevole possibile il traffico in entrata e in uscita.

