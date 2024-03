Una domenica per famiglie tra Labirinto della Masone, Rocca Sanvitale e Santuario della Beata Vergine

Sin dalle prossime settimane l’ufficio di Pastorale per la famiglia della diocesi della Spezia – Sarzana – Brugnato, diretto da don Roberto Poletti, ha messo in cantiere numerose iniziative che troveranno il loro sviluppo nei mesi da aprile a ottobre. Il primo appuntamento, che avrà per tema e logo “PartiAMO insieme 2024”, è per domenica 14 aprile, seconda domenica dopo Pasqua: si tratta di un pellegrinaggio al santuario di Fontanellato, provincia e diocesi di Parma, dedicato alla Beata Vergine del Rosario. L’escursione è aperta a tutti, adulti e bambini, e prevedrà, tra gli altri momenti, la visita a quello che viene definito il labirinto più grande del mondo – il Labirinto della Masone di Franco Maria Ricci -, cui è unito un castello con il grande fossato che lo circonda. Il viaggio sarà autogestito, nel senso che le famiglie lo effettueranno con mezzi propri, ma l’iscrizione è necessaria per i biglietti di ingresso con lo sconto per i gruppi. Il programma prevede l’approdo al piazzale antistante il Labirinto della Masone attorno alle 9.45; subito a seguire la visita. A mezzogiorno è prevista invece la partenza per Fontanellato, con pranzo libero. Alle 14 seguirà l’ingresso alla Rocca Sanvitale con la visita guidata. Alle 16 i partecipanti all’escursione visiteranno il santuario della Beata Vergine del Rosario. Alle 16.30 parteciperanno poi alla celebrazione della messa, sempre al santuario. Alle 18, infine, ci sarà il momento dei saluti, con il successivo rientro di tutti alle rispettiva abitazioni. I costi degli ingressi saranno comunicati dopo la composizione del gruppo: per questo è importante far conoscere la propria intenzione di partecipare entro domenica prossima 31 marzo. A tale scopo l’organizzazione invita le persone e le famiglie interessate a telefonare al numero 351.5042844 oppure a scrivere una mail a info@pastoralefamigliasp.it.

