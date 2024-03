Villanova d’Albenga. Fabbricato pericolante, chiusa la statale 453 della Valle Arroscia per Pieve di Teco in entrambi i di marcia. Come disposto dai Vigili del Fuoco dopo un sopralluogo, la circolazione dei mezzi è stata interrotta per ragioni di sicurezza.

Verrà posizionato un impianto semaforico lungo la comunale per Ortovero per mitigare i disagi, mentre un’altra viabilità alternativa potrebbe essere la strada via Vendone – Arnasco.

» leggi tutto su www.ivg.it