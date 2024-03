Ad Albisola Superiore le scuole incontrano e si confrontano con i migranti del progetto Sai

Albisola Superiore. Domani (martedì 26 marzo), alle 10, nell’Auditorium di via Alla Massa ad Albisola Superiore, si terrà l’iniziativa “Uomini in viaggio. I nostri percorsi di vita ed il fenomeno migratorio”, organizzato dalla Cooperativa Sociale Bottega della Solidarietà per un commercio equo e solidale con il patrocinio e il contributo del Comune. Le classi terze della scuola secondaria di Albisola Superiore, coinvolte nel percorso di educazione alla mondialità Uomini in Viaggio, intervisteranno i migranti accolti nel progetto Sai durante una mattinata di testimonianze, dialogo e letture. L’iniziativa è l’atto conclusivo del progetto educativo ideato e realizzato dalla Cooperativa sociale Bottega della Solidarietà e che per il sesto anno consecutivo vede coinvolti tutti gli studenti della scuola secondaria, ben 212 alunne ed alunni.

Un progetto fortemente voluto dall’Amministrazione comunale e che coinvolge anche il progetto SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione delle persone migranti) gestito da ArciMedia. La fuga dalle guerre, dalle dittature, dai salari miseri, il dramma del viaggio attraverso il Mediterraneo, le difficoltà di inserimento e la nuova vita in Italia: di questo parleranno studenti, docenti, migranti, assessore, educatori tutti per approfondire la conoscenza, promuovere l’accoglienza e vivere bene nella comunità locale.

