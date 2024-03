Batte eccome il cuore della Letimbro, Oliva: “Grande prova, ma io sono sempre orgoglioso di questa squadra”

Due sconfitte, una contro una diretta concorrente come la Rossiglionese e l’altra contro il fanalino di coda Priamar Ligura. Quattordici convocati ma tredici disponibili. Sul campo della seconda della classe. Le premesse facevano pensare a una sconfitta sonora, ma la Letimbro ha sfoderato una prestazione di grande sostanza strappando un pareggio per 2 a 2 al Multedo.

Gara preparata in emergenza ma benissimo da parte di mister Oliva. Linee di centrocampo e difesa strette, raddoppi continui ma anche la forza di spingersi in avanti sfruttando i calci piazzati. Tanto che una Letimbro più operaia che mai ha chiuso il primo tempo sullo 0 a 0 ma con il rammarico per non avere realizzato una delle tre palle goal.

