Cairo, si apre il cantiere per il ponte Italia 61 e la sistemazione dell’alveo del fiume

Cairo Montenotte. Con il sopralluogo di oggi da parte dei tecnici di Italgas e Telecom prende ufficialmente il via il cantiere per la messa in sicurezza del ponte Italia 61. Ad aggiudicarsi i lavori è stata la Preve Costruzioni di Roccavione che procederà all’innalzamento delle campate per ripristinare il calcestruzzo, una ristrutturazione strutturale che richiede inoltre, a fini idraulici, lo spostamento di dodici mila metri cubi di materiale sedimentoso, trasferito in un’altra zona dell’alveo più a valle soggetta ad erosione, in località Carpeneto.

L’ordinanza sindacale della settimana scorsa permette così agli addetti ai lavori di poter accedere al greto del fiume per partire con gli interventi di ripristino necessari, che non solo riguardano il by pass carrabile ma anche il funzionamento idrografico per la prevenzione dei fenomeni di inondazione.

» leggi tutto su www.ivg.it