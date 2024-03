Chiavari: omicidio Cella, la Cecere innocente. False dichiarazioni di Soracco

Il giudice Angela Maria Nutini, in 44 pagine, spiega le motivazioni che l’hanno indotta a ritenere che non esiste una “ragionevole previsione di condanna” per Annalucia Cecere, accusata dell’omicidio di Nada Cella. Non ci sono prove e neppure indizi, ma solo “sospetti” a volte addirittura deboli.

Il giudice sottolinea come parte dei testimoni sia deceduta e altri, a distanza di venticinque anni, “non sono stati in grado di ricordare i fatti con precisione né di offrire elementi nuovi e chiarificatori dimostrando di avere un ricordo non nitido, annebbiato dal decorso del tempo ma anche forse dal clamore mediatico della vicenda”.

