Dopo tre anni di lavori Villa Zanelli riapre al pubblico, ad aprile e maggio visite tutti i weekend

Savona. Dopo tre anni di lavori di restyling Villa Zanelli apre le porte al pubblico e sarà visitabile anche nei weekend di aprile e maggio. Al via oggi la prima delle tre giornate di open day di Villa Zanelli a Savona. In occasione della prima giornata sono presenti oltre al sindaco di Savona Marco Russo, il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore all’Urbanistica e Formazione Marco Scajola.

La villa è circondata da un meraviglioso parco storico di 7800 metri quadrati. All’interno della villa al piano terra, sorgerà uno spazio espositivo da 220 metri quadrati circa, anche ad uso pubblico in convenzione con il Comune di Savona per mostre e manifestazioni. Invece, al primo piano, circa 180 metri quadrati, ci saranno sale ristorante per 80 coperti e la reception dell’hotel, nei piani superiori 11 camere e Suite per un totale di 24 posti letto, un bar da 60 metri quadrati con area attrezzata all’esterno e 150 metri quadrati di terrazza panoramica. L’hotel e il ristorante saranno gestiti da un privato, invece, lo spazio verde esterno e il piano terra saranno aperti al pubblico in occasione di mostre o manifestazioni.

